Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan kısımlarda hak sahiplerine tapuları verilmeye başlanacak.SİVAS (İGFA) -Sivas'ta yıllardır şehrin göbeğinde çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak varlığını sürdüren Eski Sanayi Bölgesi’nde Sivas Belediyesi tarafından uygulanan kentsel dönüşüm projesi devam ediyor.



Yapımı tamamlanan blokları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kullanıma hazır olan ofis ve işyerlerinin tapularının hak sahiplerine verileceğini ifade etti.

Bölgedeki ticari hayatı canlandırmak adına tapu işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması yönünde ekiplere talimat veren Başkan Uzun, “Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bölgedeki dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.