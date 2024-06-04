Sivas'ta şehir içi ulaşımda tıkanan noktaları tespit ederek çözüm için Ulaşım Master Planı çalışmalarına başlayan Başkan Dr. Adem Uzun idaresindeki Sivas Belediyesi, Evciler (Gültepe) kavşağında düzenleme başlattı.SİVAS (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ilgili başkan yardımcısı ve birim müdüründen bilgi alarak ekiplere kolaylıklar diledi.

Evciler kavşağında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kavşakta daralmaya giderek mevcut gidiş-geliş yönünü genişletecek. İlave bir şeritlik daha yol açılacak olan güzergâhta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı istikametinde transit geçiş sağlanırken Gültepe’ye dönüşte ise yine sinyalizasyonla geçişler yapılacak.

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Uzun, “Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz Evciler kavşağında yeni bir düzenleme gerçekleştiriyor. Kavşak çalışmaları tamamladıktan sonra bölgede oluşan trafik yoğunluğunu gidermeyi hedefliyoruz. 1 hafta içerinde tamamlamayı planladığımız çalışmalar için özellikle bu istikameti kullanan araç sürücülerimiz ve hemşehrimize gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum.” dedi.