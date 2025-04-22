Sivas'ın yerel tohumla tescilli domatesinin de üretildiği, geçimini tarım ve arıcılıktan sağlayan Koyulhisar ilçemizde yapılmak istenen GES'in ÇED Olumlu kararı Danıştay tarafından iptal edilmiş olmasına ve vatandaşın tepkisine karşın, proje ısrarı devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde planlanan HES yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi, tarım ve arıcılıkla geçinen bölge halkının tepkisini çekiyor.

Kamulaştırma işlemlerine ilişkin toplantı, 23 Nisan Çarşamba saat 10:30’da Sivas Merkez’deki Masal Düğün ve Toplantı Salonu’nda yapılacak.

“GES TARIMA ZARAR VERECEK”

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Şeyhler, Orta, Aşağıkale, Yukarıkale mahalleleri ve Yalnıztepe köyü mevkiinde yapılması planlanan GES'in coğrafi işaret tescilli Koyulhisar domatesinin yetiştirildiği ekilebilir arazileri tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, “GES yapılsın ama tarım arazilerine değil, Hazine'ye ait yamaç arazilere kurulsun” diyerek tepkisini dile getirdi. Danıştay, ÇED Olumlu kararını iptal ederken, bilirkişi raporunda projenin tarımsal faaliyetleri sekteye uğratacağı ve bölgedeki kısıtlı tarım arazilerinin zarar göreceği belirtildi.

CHP'li Milletvekli Ulaş Karasu, bölgede tarım ve arıcılığın temel geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Koyulhisar domatesi sadece bu arazilerde yetişiyor. GES için ekonomik değeri olmayan hazine arazileri kullanılabilir. Danıştay kararına rağmen vatandaşla inatlaşmanın anlamı yok” dedi.

Milletvekili Karasu, Enerji ve Tarım Bakanlarına verdiği soru önergelerinde, projenin kamu yararı mı yoksa şirket çıkarları mı gözettiğini ve vatandaşların mağduriyetinin nasıl giderileceğini sordu. Karasu, GES panellerinden elde edilecek enerjinin masrafsız aktarımı için şirketin Kelkit Çayı kenarındaki düz tarım arazilerini tercih ettiği iddiasının araştırılmasını istedi. .