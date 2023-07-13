Esnaflardan gelen talepler doğrultusunda ağır tonajlı araçların daha rahat giriş-çıkışını sağlamak ve esnaflar için kullanım kolaylığı sunmak adına Toptancılar Sebze Halinde başlanılan altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.SİVAS (İGFA) - Uzun yıllardır esnaflara hizmet veren Gültepe Mahallesi Toptancılar Sebze Halinde Sivas Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 11 bin metrekarelik alan sıcak asfalt ile yenilenerek hizmete açıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmaların tamamlandığı sebze halinde incelemelerde bulunarak hal esnafını ziyaret etti.

Çalışmaların hızlı şekilde tamamlandığını ifade eden Başkan Bilgin, Sivas'ta yaş sebze meyve sektörü üzerine faaliyetlerini sürdüren Toptancılar Sebze Hali esnafımızın talep ve beklentileri noktasında ekiplerin asfaltını altyapısını yenileyerek Sivas’a yakışır hale getirmek için çalışmalarını tamamladığını kaydetti. Amaçlarının daha yaşanabilir bir Sivas noktasında her kesimin taleplerini dinleyerek belirli bir planlama çerçevesinde hizmet etmek olduğunu kaydeden Başkan Bilgin, emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar için Başkan Bilgin’e teşekkür eden Esnaf Nuh Avan, “Sebze halimizde zeminimiz bozuktu tozdan yağmurdan çok etkileniyorduk. Konuyu Başkanımıza ilettik. Çözülmesi için adımlar atıldı. Altyapımız ve asfaltımız döküldü. Çizgi çalışmaları yapılacak. Bu hizmeti bizlere sunan Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.