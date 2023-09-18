İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, Ankara-Sivas hızlı tren biletine gelen zamma tepki gösterdi. Karasu, "Gerçekti hayal oldu" yorumunda bulundu.SİVAS (İGFA) - TCDD Taşımacılık tarafından yapılan ve Sivas halkını derinden etkileyen hızlı tren bilet fiyatlarına yapılan son zamlar, toplumun farklı kesimlerinde tepkilere neden oldu. Temmuz ayında 312 TL olarak belirlenen Ankara-Sivas hızlı tren yolculuk ücreti, yapılan son zamma istinaden 475 TL'ye yükseldi.

Bu zamma İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu'dan sert tepki geldi.

Karasu, "Akaryakıta her gün zam yapan hükümet, şimdi de hızlı tren biletlerine el attı. Vatandaşımız zaten özel araçlarına binemiyor, şimdi de treni çok görmüş olduk. Bu hükümetle artık evden çıkmayacağız demek ki. Hastamızı, akrabamızı ziyarete gitmek, şehir dışına çıkmak artık hayal oldu. AKP'nin 'Hayaldi Gerçek Oldu' sloganı yerine 'Gerçekti Hayal Oldu' söylemini benimsemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karasu, hükümetin vatandaşın ekonomik sıkıntılarına duyarsız kaldığını vurgulayarak, "Böylesine kritik bir dönemde, vatandaşın zaten daralan bütçesine bir darbe daha vurmamak adına daha dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İYİ Parti Sivas İl Başkanı, bu tür zamların vatandaşın ekonomik zorluklarını artırdığına dikkat çekerek, hükümetten adil ve dikkatli bir yaklaşım beklediğini belirtti.