Sivas’ın içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak olan Koç/Beydilli Regülatörü İçme Suyu Temin Projesi Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programına dâhil edildi.SİVAS (İGFA) - Projenin maddi boyutu Sivas Belediyesi tarafından, mühendislik ve yapım işleri ise Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından üstlenilecek.

2025-2029 yılları arasında yapımı planlanan 1 milyar TL değerindeki proje tamamlandığında Pusat Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na alınan suyun 2 katından daha fazla bir su miktarı Koç/Beydilli Regülatöründen alınacak.

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, göreve geldikleri günden itibaren üzerinde hassasiyetle durdukları projede çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunduklarını söyledi.

Sivas’ın içme suyu konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadığına dikkat eden Uzun, “Bu sorunu kökten çözecek olan Koç/Beydilli Regülatörü İçmesuyu Temini Projesi yatırım programına alındı. Yaklaşık 1 milyar TL bedelinde bir yatırım şehrimize kazandırıldı. Bu projenin gerçekleşmesi ile birlikte şuanda Pusat Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na almakta olduğumuz suyun 2 katından daha fazla miktarda suyu şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

“PROJE MALİYETİ ÖZ KAYNAKLARIMIZ İLE KARŞILANACAK”

Başkan Uzun; “Pusat Özen Barajı isale hattı ve Koç/Beydilli Regülatörü projesi için bizim toplam yatırım maliyetimiz 3 milyar TL’nin üzerinde olacak. Bu gider şehrimizin öz kaynakları ile karşılanacak. Maliyetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında su tasarrufunun önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Suyun doğru yönetilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak halkımızdan da tasarruf konusunda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak Başkan Uzun, projenin 2025 yılı yatırım programına alınmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e teşekkür etti.