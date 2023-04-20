Ramazan Bayramı boyunca Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce açık olacak nöbetçi fırınlar belirlendi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, bayram boyunca il genelinde nöbetçi olacak fırınları duyurdu.

Buna göre;

21.04.2023 Bayramın Birinci günü

Ünvanı                Adresi
1- Ekpa                  Mehmet Akif Ersoy Mah. 30. Sok. No:128
2- Koçaklar             Yeni Mah. D. Gazi Cad. No:2/A-8

22.04.2023 Bayramın İkinci günü

Ünvanı                Adresi
1- Çetinler Ekmek        İstiklal Mah. Kurtuluş Cad. No:63
2- Kardeşler Ekmek        Diriliş Mah. Şeyh Şamil Cad. No: 2/C

23.04.2023 Bayramın Üçüncü günü

Ünvanı                 Adresi
1- Meydan Ekmek         Mehmet Akif Ersoy Mah. 30. Sok. No:11
2- Yıldırım Ekmek         Yunus Emre Mah. Saka Sok. No:23/A

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