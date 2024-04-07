Sivas Belediyesi’nin girişinde bulunan tabela değiştirilerek T.C. ibaresi eklendi. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, seçim döneminde Sivas halkının kendisine ilettiği talepler doğrultusunda belediye binasının girişinde asılı bulunan tabelaya Türkiye Cumhuriyeti "T.C." ibaresini ekletti.SİVAS (İGFA) - Tabela değişimine iştirak eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Belediyemizin tabelasında bir değişiklik yaptık. Bu değişiklik sadece isim değişikliği değil. Çok derin anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Tabelamızda daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’mizin kısaltması olan T.C. ibaresi yoktu, şu an T.C. ibaresine yer verdik.” dedi.

Değişimdeki amaçlarını sıralayan Başkan Uzun, “Birincisi Belediyemiz devletimize ait bir kurum, ikincisi Belediyemiz milletimize ait bir kurum… Üçüncüsü ise Belediyemiz bundan sonraki yapacağı çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini sağlayan çalışmalara imza atacak bir yapıda olacak. Duruşumuz Anayasada belirtilen değiştirilmez maddelere bağlılık şeklinde devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden T.C. ibaresi ilk üç maddeyi temsil etmesi açısından da anlam taşıdığını söylemek istiyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Seçim sürecinde özellikle T.C. ibaresinin konulması yönünde talep vardı. Böylelikle bizden istenen talebi de yerine getirmiş olduk. Sivas Belediyesi Sivas’ta yaşayan tüm yurttaşlarımızın Belediyesi, bundan sonra da herkesin yönetime dahil olduğu bir anlayışı ortaya koyacağız.” ifadesini kullandı.