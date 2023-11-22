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Tarihi Kent Meydanı’nda bulunan ve zaman içerisinde hem meydanın bir simgesi hem de halk arasında bir buluşma noktası haline gelen “Tek Ağaç” zamana yenik düştü.SİVAS (İGFA) - Geçtiğimiz sene çıkan şiddetli fırtına sonucu kökünden oynayarak büyük ölçüde kuruyan akasya ağacı tamamen çürümeye yüz tutunca, Sivas Belediyesi tarafından uzun ömürlü olmasıyla bilinen çınar ağacı ile değiştirildi.

Şehir hafızasında önemli bir yere sahip olan ağacın değişimi esnasında bizzat ekiplerin başında yer alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’ın dünyanın en güzel tarihi meydanlarından birine sahip olduğuna dikkat çekerek “Son zamanlarda yaşanan fırtınalardan dolayı köklerinin zarar görmesi ve bunun neticesinde de hastalanması nedeniyle tek ağaç kurumuştu. İşin uzmanlarının da fikirlerini alarak yaptığımız görüşmeler neticesinde tek ağacı güçlendirme ve hastalığının giderilmesi konusunda ekiplerimiz yoğun çaba sarf ettilerse de kurumasına engel olamadık.” dedi.

Bilgin, “Bugün itibariyle kuruyan ve yıkılma tehlikesi olan tek ağacımızı Tarihi Kent Meydanımıza uygun, uzun yaşam süresine sahip, kirli havayı emme özelliği olan, dayanıklı çınar ağacımız ile değiştiriyoruz. Bundan sonra da “Tek ağaçta buluşuyoruz” söylemini “çınar ağacının altında buluşuyoruz.” diye yenileyeceğiz. Şehrimizin daha yaşanabilir bir il olması yolunda yaptığımız hizmetlerde önceliğimiz her zaman yeşil alan çalışmaları olmuştur. Bu anlamda bulvarlarımız, caddelerimiz, ana arterlerimiz başta olmak üzere ağaç dikilebilecek her alanı yeşillendirmek adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gönlümüz isterdi ki tek ağacımız ayakta dursun ve yaşamaya devam etsin ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çürümüştü. Biz de uzun yıllar boyunca bu simgeyi ayakta tutacak tek ağaç yerine asırlık çınar ağacımızı tarihi meydanımızla buluşturduk. İnşallah bizden sonrasındaki gelecek kuşaklar bu simge ağacımızı korumaya ve yaşatmaya devam eder. Şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışmasını takip eden vatandaşlar ise zamanla çürüyen ağacın yenisi ile değiştirilmesinin gerekli olduğunu ifade ederek konuya hassasiyet gösteren Başkan Bilgin’e teşekkür ettiler.