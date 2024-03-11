14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi Spor Tırmanışı Doğa Sporları ve Arama Kurtarma topluluğu (CÜSDAT) ile Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.SİVAS (İGFA) - Kardeşler Ormanı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, SCÜ akademisyenleri, Tıp Fakültesi öğrencileri ile çok sayıda doğasever katılım gösterdi.

Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Zekeriya Öztemur, "14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde CÜSDAT ve SİVDAK ile 10 yılı aşkın bir süredir yürüyüş organize ediyoruz. Bu yıl Belediye Başkanımız da bize destek oldular. Bu bağlamda 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle düzenlenen doğa yürüyüşüne davetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde bizler de sıhhatli bir güne başladık. Bu vesile ile tüm tıbbiyelilerin Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnsana hizmet eden bir meslek grubu olarak bizler de öğrencilik dönemlerinde öğrencilerimize manevi anlamda destek olmak adına bu organizasyonlara katılarak sizlerle birlikteyiz." ifadesini kullandı.