Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin sektör buluşmaları kapsamında Özel Halk Otobüs İşletmecileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Toplantıda Bilgin, "Toplu ulaşımda yaşanan sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemde herkesin memnun ve mutlu olacağı köklü bir çözümü hep birlikte getireceğiz" dedi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehirdeki ulaşım sorunlarını çözmek için Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı şoförler ve yetkilileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Toplantıda, şehirdeki toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların daha konforlu şekilde seyahat etmelerinin sağlanması için çeşitli konular masaya yatırılarak çözüm önerileri görüşüldü.

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen toplantıya Birlik Başkanı Hakan Demirgil, Şoförler Odası Başkanı Şaban Yalman, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arslan ve otobüs işletme sahipleri katıldı.

“ZOR DÖNEMLERDE BİZE VERDİĞİNİZ DESTEKLERİ ASLA UNUTMUYORUZ”

Toplantıda konuşan Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yasin Aslan, “Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık iki yıl süren pandemi sürecinde bizi ayakta tutma çabalarınızı unutmadık. Bu süreçte verdiğiniz mazot desteğiyle bize can suyu oldunuz. Ayrıca 2013 yılında başlayan ve yaklaşık 8 yıl süren 65 yaş ve üzeri engelli bireylerin ücretsiz taşınması bizi canımızdan bezdirmişti. Otobüs başına böldüğümüzde her araç için 8 yıldaki kaybımız Sivas'ta normal bir semtte lüks bir daireydi. Ama bu soruna da el attığınız kanun çıkar çıkmaz maddi desteği indirimli ücret üzerinden ilk defa Sivas Belediyesi olarak siz ödediniz. Ve tüm Türkiye'ye örnek bir model oldunuz. Bilet fiyatları noktasında her zaman tüm riskleri üzerinize alarak bize hep gerçekten destek oldunuz. Ve zammımızı her zaman verdiniz. Her zaman olduğu gibi halimizi yine en iyi siz anlayacak. Ve bizi bu dar boğazdan siz çıkaracaksınız. Sözün özü başkanım, bizim sizden talebimiz mazot, şoför giderleri, yedek parça ve vergilere zam geldiğinden dolayı biniş fiyatlarına zam gelene kadar bizlere mazot desteği vermenizdir.” dedi.

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Şaban Yalman, “Ben 1990’dan bu yana bu işin içerisindeyim. Çok belediye başkanımızla birlikte çalıştık. Ancak ben Hilmi Bilgin Başkanıma gerçekten şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman dinledi. Sorunlarımızın çözümü noktasında derdimize çare olmak için elinden gelen çabayı gayreti gösterdi. Tabii ki şu anda bir sıkıntı var yılbaşından sonra asgari ücretin artması ve diğer giderler toplamını da üzerine koyduğumuz zaman biz ocak ayını zararla kapattık. Dolayısıyla şu andaki geldiğimiz konumda, yılbaşından sonrası için diyorum. Biz tekrar zarar eder duruma geçtik. Bunun için başkanımızla görüştük ve gerekeni yapacağını söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

“ESNAFI ANLAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANIYLA ÇALIŞMAK BİZİM İÇİN BİR ŞANS”

Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Hakan Demirgil, “Sivas olarak esnaf odaları birliği olarak bizim en büyük şans Esnafı bilen bir belediye başkanıyla çalışmak. Arkadaşlar bütün şehirlerde bütün birlik başkanlarının en büyük özlemi budur. Esnafı bilen belediye başkanıyla çalışmayı hayal ederler. Biz çok şükür Sivas'ta bunu başardık. Hilmi Bey'le gayet uyumlu çalışıyoruz. Ben esnafa yaptıklarını gerçekten biliyorum. Hem milletvekilliği döneminde hem belediye başkanlığı döneminde hangi sıkıntıyla gittiysek esnaf sanatkarının hangi problemine götürdüysek yasalar çerçevesinde çözmek için büyük gayretler gösterdi. Arkadaşlar Vefa İmandandır. Yani bazıları bizim belediye başkanlığı yaptıklarını anlattığımızdan dolayı rahatsız olabilirler. Ama yapılan iyi şeyleri takdir etmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Ben bir Sivaslı olarak Hilmi Bilgin Başkanımıza belediyedeki çalışmalarından dolayı kendisini takdir ediyorum. Bir esnaf olarak kendisine teşekkür ediyorum. Esnaf Odalar Birliği Başkanı olarak da çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN EN ÖNEMLİ PROJEMİZ TOPLU ULAŞIM OLACAKTIR”

Sivas’taki en önemli sorunlarından birinin toplu taşıma olduğunu dile getiren Başkan Bilgin, “Beş yıl önce bu vakitlerde bir araya geldiğimizde farklı bir Türkiye vardı bugün farklı bir Türkiye var. O gün benden sadece istekleriniz vardı. Neydi? İşgaliye ücretlerini almasanız yarı yarıya alsanız olur mu? Şimdi bunu dile getiren bile kalmadı. İkinci talebiniz, 65 yaş dediniz, ikisini de çözdük. Biz Sahada neyle karşılaşıyoruz? Sahada bizi hangi konuda eleştiriyor vatandaş? Toplu taşıma alanında. Belediye başkanı olarak milletin huzuruna çıktığımda gezilerimde Hemşehrilerimizin bizden memnuniyetinin en az olduğu alan toplu taşıma. “Siz memnun musunuz mevcut durumdan? Değilsiniz. Vatandaş memnun mu? Değil. Bak soruyorum tekrar. Vatandaş memnun mu? Değil. Ben memnun muyum? Ben de değilim.” Bu sistemin üç sac ayağı var. Belediye koordinatör, koordinasyonu yapan. Vatandaş taşınan ve taşımayı yapan sektör. Üçü de memnun değilse bu sistemde sıkıntı var demektir.” dedi.

Bilgin, “Sizler bizden Mart ayına kadar destek istiyorsunuz bunu versek nisan ayında da aynı sorunla karşılaşacağız. Dolayısıyla oturalım, konuşalım. Bu sistem sizi de memnun edecek. Vatandaşı da memnun edecek. Bizi de memnun edecek doğru sistem neyse çözüm bulalım. Başkanımız şikâyet azaldı diyorlar doğru ama memnuniyetsizliği azaltamıyoruz. Bilet 13 lira 90 kuruş. Vatandaşa sorsak on üç doksan nasıl? Çok yüksek söylemek istediğim bu. Benim önerim size kooperatifimiz burada. Şoförler odası burada. Hakan Demirgil başkanımız burada. Biz buradayız, siz buradasınız. Oturalım. Konuşalım. Bu sistem nasıl sürdürülebilir bir hale gelir? Kiralama yöntemi mi? Başka bir yöntem mi, nedir? Bunu çalışıp bunu nisan ayından itibaren çok hızlı şekilde, çözüm bulmazsak bu sistem sizi de yorar, bizi de yorar. Sizden de vazgeçtim. Benden de vazgeçtim, vatandaşımızı da yorar ve yoruyor da. Ortak paydada buluşmamız ve hemşehrilerimizi memnun etmemiz gerekiyor. Bu anlamda siz toplantılar yapın bu konuyu konuşun önerilerinizi bizimle paylaşın. Biz önerilerimizi sunalım. Çözüm odaklı her öneriye kapımız açıktır. Allah nasip ederse İkinci dönemimizde en çok üzerinde kafa yoracağımız sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına en önemli projem ulaşım sorununun çözümü olacaktır” dedi.