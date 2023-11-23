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Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracı esnafına yüzde 233 ile 465 arasında zam yaptı. Vakfın dayanışma ruhuna aykırı olan zamma tepki gösteren Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.SİVAS (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, vakfın özünde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun olmasına karşın, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kiracılarına aynı şekilde yaklaşmadığını söyledi. Karasu, vakıflar müdürlüğünün Sivas’taki kiracı esnafına yüzde 233 ile 465 arasında zam yaptığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılında uygulanacak olan kira artışları ve sözleşme tarihleri esnaflara ihbarname ile gönderilmeye başlandı. Vakıf kiracısı esnaflara yapılan kira artışlarının çok yüksek olduğunu görüldü.CHP’li Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

“BUNUN ADI KEPENK KAPATMA OLUR”

Karasu, “Vakıflar Bölge 2024 yılı kira artışlarını da belirledi. Yapılan artışların ortalama yüzde 233 ile 465 arasında artırılması elbette kiracısı olan esnaflarımızı mağdur etmiş ve zor durumda bırakmıştır” diyen Karasu, "Ekmeğinin peşinde, kendi imkanlarıyla hem istihdam sağlayıp hem de devlete katkı sağlamaya çalışan esnafımıza yönelik bu uygulamanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bunun adı ‘Kepenk kapatın’ demektir. Ev kirasına yüzde 25 zam yaptırıp, vakıfların kiralarına yüzde 500 zam yapacaksınız. Bunun adı çiftçe standarttır. Vakıflar Müdürlüğü, vakıf sözleşmesi ve kuruluş amaçlarına aykırı davranmadan esnafımıza destek olmalı, kira oranlarını Sivas’ımızın şartlarına da uygun olarak yeniden belirlemelidir”

Karasu, esnafın kira sorununu TBMM gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi de verdi.

Milletvekili Karasu, Bakan’a şu soruları yöneltti:

• Enflasyon oranı son olarak yüzde 61.3 olarak açıklanmışken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esnafımıza yapılan kira zam oranı yüzde 465’i bulmaktadır. Esnaftan geçen yıl 1.600 TL aylık kira ücreti istenirken, bu yıl için aylık 5b000 TL talep edilmektedir. Bu kadar yüksek tutulmasının gerekçesi nedir?

• Ekonomik kriz ile boğuşan esnafımıza karşı bu tutumdan vazgeçecek misiniz?

• Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle tahliye ve icra işlemi başlatılan esnaf var mıdır,sayısı kaçtır? Var ise tahliye kararlarını durduracak mısınız? Var ise icra işlemi başlatan esnafımıza gereken kolaylığı sağlayıp, yapılan işlemleri durduracak mısınız?

• Kiracılar için yapılan yüzde 25 zam oranı ortada iken esnafa yapılan bu yüksek zamlar Anayasa’nın eşitlik ilkesine uygun mudur?