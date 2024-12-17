Önümüzdeki günlerde Şeyh Şamil Spor Kompleksi’nin açılışını yapacak olan Sivas Belediyesi, kompleks içerisinde bulunan yarı olimpik havuzda çalıştırılmak üzere cankurtaran alımı yapacak.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi Spor Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre Şeyh Şamil Spor Kompleksinin açılışı için eksiklikler tamamlanma aşamasına geldi. Kompleks içerisinde yer alan ve Sivaslı yüzme severler ile sporculara hizmet verecek olan havuzlar için cankurtaran istihdam edilecek. Gerekli şartları yerine getiren adaylar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

Müracaatlar 17 Aralık Salı (bugün) gününden itibaren başlayacak ve 20 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.

Şeyh Şamil Spor Kompleksinde kadın ve erkek yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol ve futbol sporlarının yapılacağı kapalı spor salonu, çok amaçlı açık spor sahaları, bisiklet, koşu yolu ve çocuk oyun alanları gibi çok sayıda sportif ve sosyal donatılar yer alıyor.