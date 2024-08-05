Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürüden Sivas Belediyesi, yaşlılar için evde ücretsiz tıraş hizmetini başlattı.

SİVAS (İGFA) - 77 yaşındaki Turan ve Saliha Polat çiftinin misafiri olan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "İhtiyaç sahibi ulu çınarlarımız için sağladığımız gıda ve sıcak yemek desteğimizin yanı sıra berber hizmetimizi de başlattık" dedi.

Göreve geldiği günden itibaren halkın sorunları ile yakından ilgilenen Başkan Uzun, sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinliyor, sorunlara yerinde çözüm üretiyor.

Bu anlamda Başkan Dr. Adem Uzun, ömürlerinin sonbaharını aynı yastıkta paylaşan Turan ve Saliha Polat çiftini evlerinde ziyaret etti.

Kirada oturan ve yemek yapamayacak kadar düşkün oldukları için Belediye tarafından hazır yemek desteği sunulan yaşlı çift ile sohbet eden Başkan Uzun, "Yaşlılarımızın daima yanında olacağız. Çünkü sizler bizim başımızın tacısınız. Hazır yemek desteğimizin yanı sıra şimdi de ayda bir ücretsiz tıraş hizmetini başlattık. İnşallah Ocak ayından itibaren de ihtiyaç sahibi yaşlılarımız için aylık 2 bin TL nakit desteğimizi vermeye başlayacağız" dedi.

Başkan Uzun’un yakından ilgilendiği yaşlı çift, sağlanan destekler sebebiyle teşekkür ederek hayır duada bulundu.