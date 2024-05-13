Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, işitme engelli Ayşegül ve Turan Aktaş çiftinin evine konuk olarak yeni doğan bebekleri için göz aydınlığı verdi.SİVAS (İGFA) - 25 günlük Zeynep bebeğe sağlıklı ömür dileyen Başkan Uzun, aileye bebeklerinin ağlama sesini takip edebilmelerini sağlayan cihaz hediye etti.

Başkan Uzun, Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette; “Belediye olarak biz sürekli engelli kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Işık ve titreşimle anneye bilgi veren cihaz annemizin işlerini kolaylaştıracak. Zeynep bebeğin daha sağlıklı bir ortamda yetişmesine, ailenin de onu güvenli bir şekilde yetiştirmenize imkân sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ayşegül ve Turan Aktaş çifti ise Başkan Uzun’a ziyaretleri ve cihaz hediyesi için teşekkür etti.