Sivas Belediyesi tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan akıllı şehir hizmetleri üzerine anket çalışması başlatıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi bünyesinde yakın zamanda kurularak hizmet vermeye başlayan Akıllı Şehirler Müdürlüğü tarafından; trafik yönetimi, enerji sistemleri, atık yönetimi, sağlık hizmetleri ve aydınlatma başta olmak üzere birçok farklı alanda yenilikçi hizmetler geliştirmek adına iç ve dış paydaş anketi düzenlendi.

Vatandaşların akıllı şehir uygulamaları üzerine görüş ve önerileri alınarak kentte ihtiyaç duyulan hizmetlerin belirlenmesi, çözüm sürecinin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesi adına düzenlenen ankete; https://a.mobilnabiz.com/survey/qr?src=skeG0cs6iUVO adresinden kolayca erişilebiliyor.

Şehre ve Belediye hizmetlerine dair birtakım soruların yöneltildiği anket bilgilerinin farklı bir amaç için kullanılmayacağı gibi herhangi bir kişiye veya makama da verilmeyeceği ifade edildi.