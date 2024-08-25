Sivas Belediyesi tarafından şehirdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye desteği sağlanacak.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak başvurular neticesinde kriterlere uygun olan kişilere, şehirdeki kırtasiye esnafında geçerli olacak Gül Kart'lar dağıtılacak.

Bu kartlar sayesinde vatandaşlar ihtiyaç duyduğu Kırtasiye ürünlerini şehirdeki yerel esnaftan temin edebilecek. Böylece vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken yerel esnaf da desteklenmiş olacak.

Kırtasiye yardımını duyuran Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "2024-2025 eğitim öğretim yılı yaklaşırken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik kırtasiye desteği çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü Sivas Belediyesi internet sayfasına giriş yaparak e-devlet kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular 29 Ağustos Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir" dedi.

Başkan Uzun bu uygulama ile birlikte seçim zamanı dile getirdikleri Gül Kart projesini de başlatmış olacaklarını ifade ederek, "Destek almaya hak kazanan vatandaşlarımıza Gül Kart verilerek bu kartlar üzerinden kırtasiye desteği sağlamış olacağız. Böylece bir yandan yerel esnafımızı korurken diğer yandan da insanımızın onuruna yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışı ortaya koymuş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiası adına hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.