Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğleden sonra bağlayan sağanak yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Özelikle kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı ağaçlara, ekili arazilere zarar verdi.

Ahır çatısını deldi

Siverek ilçesine bağlı Eskigeçit Kırsal Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı, bir ahırın çatısındaki eternetini delerken, bir traktörde de maddi hasara neden oldu. Öte yandan şiddetli dolu Eskihan Kırsal Mahallesi caminin penceresinin camını kırdı. Meteoroloji vatandaşları uyararak, yağışların devam edeceğini bildirdi.