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Bursa Sivil Toplum Derneği’nin (SİVİLAY) geleneksel Yemekli Sohbet Toplantısı (YESGE), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Kutlaması kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı’ndan Doç.Dr. Hacer Karabağ Arslan, “Atatürk’ün Liderliğinde Millî Mücadele’den Modern Cumhuriyetin Temellerine” konulu özel söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Sivilay Başkanı Okan Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmasında cumhuriyet ile gelen 10 temel hakkının Yaşama Hakkı, Sağlık Hakkı, Eğitim Hakkı, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Düşünce, Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü, Dilekçe Hakkı, Konut Dokunulmazlığı ve Basın Özgürlüğü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini hep birlikte yaşatmak temel sorumluluğumuzdur,” dedi.

Aras, YESGE toplantıları ile Bursa'ya ait bilgi paylaşımları yaparak, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kentlilik bilincinin gelişmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Doç.Dr. Hacer Karabağ Arslan ise sunumunda Atatürk’ün liderliğinde Millî Mücadele’den modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine uzanan mücadeleyi özel anılarla, gazete haberleri ve görüntülerle paylaştı.

Karabağ Arslan konuşmasında, “Cumhuriyet aynı zamanda bir inşa sürecidir. Mustafa Kemal Atatürk der ki, savaş sadece cephede kalırsa topluma benimsetemezseniz başarısızlık kaçınılmaz olur. Üstelik geriye doğru daha katı bir dönüş olur. 29 Ekim 1923’den sonra bir inşa süreci vardır. Zafer ancak böyle gelir. Bu inşa da özellikle kültür ve hukuk devrimleriyle gerçekleşmiştir. Öncelikle kız çocuklarının eğitim hakkı elde etmesi, zorunlu eğitime tabi tutulması, akabinde 1926’da medeni kanunla kadınların sosyal hayatta yer alabilmeleri, meslek edinme hakları, birey olabilmemiz, millet mektepleri, harf devrimi, yurt dışına öğrencilerin gönderilmesi, cumhuriyetin kültür ve hukuk alanındaki gelişmeleridir ve başarılı olmasını sağlamıştır. Atatürk yine geleceğin inşasında devletçilik ilkesiyle ekonomi alanında atılan güçlü adımları önemsemiştir. Kültür ve hukuk devriminden sonra fabrikaların açılması, sanayi ve tarımın çağdaş Türkiye için yeniden şekillenmesi gelmiştir; çünkü siyasi ve askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlanmazsa kalıcı olamaz. Atatürk; hürriyet için, bağımsızlık için aklı, ilmi, bilimi temel alan nesiller için cumhuriyeti tercih etmiştir ve genç nesillere emanet etmiştir,” dedi.

SİVİLAY üyeleri söyleşinin ardından 100'üncü yıl marşları eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel bir pasta keserek kutladılar.