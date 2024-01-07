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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sivrisineksiz Kocaeli için 2023 yılında 204 milyon 178 bin 66 adım attı. 1 milyon159 bin 495 kova ve bidona da müdahale edildi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör özelliği taşıyan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında 127 personelle tüm ilçelerde aralıksız bilgilendirme ve fiziksel mücadele yapıyor.

Bu kapsamda sivrisinek ve karasineğin tüm üreme alanlarına müdahale edilerek sineksiz bir Kocaeli için 2023 yılında özellikle yaz aylarında 204 milyon 178 bin 66 adım atıldı. Adımlar kilometreye çevrildiğinde ekiplerin dünyanın etrafını 3 kez, Kocaeli’nin çevresini ise 510 kez yaya olarak turladığı hesaplandı.

127 PERSONEL SAHADA

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan sivrisinek, karasinek vb. canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek sezon boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor. 12 ilçede ilaçlama çalışmaları 127 personel, 78 adet ekipman ve 41 adet araç ile yapılıyor. Sulak alan ve dereler için ise 4x4 amfibik araç kullanılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

132 BİN 715 KM YOL KATEDİLDİ

Toplumsal sağlığın korunması, hastalıkların yaygınlaşmaması ve birçok bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için vektörlerle mücadele edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda vektör mücadele ekipleri Kocaeli’nde sezon boyunca sivrisineğin ürememesi için araçlar ile günde 510 km yol yaptı. Ekipler bir sezonda ortalama 132 bin 715 km yol yaptı. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek vb) mücadele kapsamında ekipler büyük bir başarıya imza attı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri sezon boyunca sivrisineğin ürememesi için 204 milyon 178 bin 66 adım attı.

Ekipler, ilaçlamanın yanı sıra sivrisineklerin üreyebileceği alanlara da müdahale etti. Bu kapsamda birikmiş yağmur suyunu toprak ile buluşturdu. Vektör Mücadelesi Ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın da desteği ile en yakın mahalleden en uzak mahalleye kadar yaz sezonunda vatandaşın biriktirmiş olduğu yağmur suları ile dolu 1 milyon 159 bin 495 adet kova, bidon ve varili toprağa dökerek, doğaya tonlarca ilaç atmak yerine çevre dostu bir mücadele gerçekleştirmiş oldu. Yetkililer vektörle mücadele kapsamında ulaşılan başarıya en büyük katkının vatandaşımızdan geldiğini belirterek; desteğin devam etmesi halinde 2024 yılında da sivrisineksiz bir yaz geçirmemize destek olunacağı aktarıldı.