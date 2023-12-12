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İsrail zulmüne karşı, " Milli Bir Duruş" sergilemek amacıyla, Milli Çözüm Dergisi Konya Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansa, siyaset bilimci düşünür Ahmet Akgül konuşmacı olarak katıldı.KONYA (İGFA) - Milli Çözüm Dergisi hassas konuların değerlendirildiği önemli bir konferans düzenledi.

Zalim ve işgalci İsrail güçlerinin yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü vahşeti ve dehşeti mağdur Müslümanlara yaşattığını, binlerce Filistinli kardeşimizin; katliama, hatta sistemli bir soykırıma uğratıldığını belirten Ahmet Akgül, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekânlarımızda Müslüman kanı akıtılmıştır. Kuduz İsrail’in 64 gündür devam eden, sınırsız ve pervasız saldırıları sonucu; çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, 18 bine yakın masum sivil Müslüman şehit edilmiş, yaralı sayısı ise, 47 bini aşmıştır. Binlerce çocuk, kadın ve yaşlı insan bombalarla başlarına yıkılan enkazların altında kurtarılmayı beklemektedir" dedi.

FİLİSTİN HALKI KURTULUŞ SAVAŞI YAPMAKTADIR!

"Kuduz İsrail, en açık ve acımasız bir şekilde savaş ve insanlık suçu işlemektedir" diyen Akgül, "Toplu katliamlar yapma; toplu göçe zorlama; hastane, okul, cami, kilise bombalama; Gazze’ye giden en zaruri yardımlara engel olma; Gazze’nin su ve elektriğini kesip, üstelik bölgeye gıda girişini yasaklama; yasaklanan fosfor bombalarını kullanma; zorla esir aldıklarına ve cezaevine koyduklarına işkence uygulama hakkını pervasızca kendinde bir hak olarak görmektedir." dedi.

Filistin’de Hamas’ın başlattığı, “Aksa Tufanı” harekâtının, İsrail’i sarstığını ve tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattığına dikkati çeken Akgül, "Filistinli kardeşlerimizin büyük bir stratejiyle ortaya koymuş oldukları işgal edilen vatanlarını müdafaa merkezli cihat mücadelesini bir terör eylemi gibi gösterme çabasında olanlar, hain ve gafil takımıdır. Ayrıca bazı siyasi partilerde bulunan Türkçü Irkçıların, tam bir dinsizlik damarıyla HAMAS’a sataştıklarını, Arap karşıtlığı kılıfıyla da, İslam'a olan gıcıklıklarını kusuyorlar. Bu durumun aslında, Siyonizm’e ve İsrail’e dolaylı uşaklıklarının bir yansımasıdır" diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN FİLİSTİN DUYARLILIĞI!

Ahmet Akgül konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, (Filistin’i kastederek) "Bu topraklar için kanımızı dökmeye daima hazırız" dediğini, Filistin bölgesinde ve Hz. Peygamberimizin kutsal emanetinde, bir Yahudi Devleti kurulmasına asla razı olmayacaklarını ve İslam dünyası olarak Haçlı Batılıların karşısında duracaklarını, cesaretle söylediğini hatırlattı.

Akgül konuşmasında, Atatürk'ün, Filistin ile ilgili şunları kaydetti:

"Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz doğrusu, maalesef birkaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip kudretimizi bildiğimiz için, İslamiyet'in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mâni olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki, buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz."

İSRAİL İNSANLIK SUÇLARI İŞLERKEN, HAMAS NELERİ BAŞARDI?

Konuşmasında çok sayıda konuya değinen Milli Çözüm Dergisi Baş Yazarı Ahmet Akgül, İsrail ve Hamas ile ilgili tespit ve analizlerini maddeler halinde sıraladı:

Kuduz İsrail, şu Savaş ve İnsanlık Suçlarını işlemeyi kendinde bir hak saymaktaydı!

1- Toplu katliamlar yapmaktaydı.

2- Toplu göçe zorlamaktaydı.

3- Hastane, okul, cami, kilise bombalamaktaydı.

4- Gazze’ye giden en zaruri yardımlara engel olmaktaydı.

5- Gazze’nin su ve elektriğini kesip, üstelik bölgeye gıda girişini yasaklamıştı.

6- Yasaklanan fosfor bombalarını kullanmaktaydı.

7- Zorla esir aldıklarına ve cezaevine koyduklarına işkence uygulamaktaydı. Bunların hepsi en açık ve acımasız savaş ve insanlık suçlarıydı.

Ama Hamas; 7 Ekim 2023 saldırısıyla, ya İsrail’in ortadan kaldırılması, veya tüm dünyanın tehlikeye atılacağı gerçeğini ispatlamıştı.

Hamas bu mecburi ve tarihi operasyonuyla:

a) BM’yi, NATO’yu, ABD’yi, AB’yi ve pek çok İslam ülkesinin başındaki işbirlikçi hükümetleri velhasıl tüm dünyayı bir avuç Siyonist odakların yönettiği gerçeğini ortaya çıkarmıştı!

b) Aydın ve bilgin geçinen ahmaklar takımının “Komplo Teorisi” dedikleri, Siyonizm gerçeğini ve bu kuduz İsrail’in, artık gebereceğini kanıtlamıştı.

c) Hamas bu stratejik harekâtıyla, ABD’nin haksızlık ve ahlâksızlığını ve BM’nin tutarsızlığını ve yine İsrail kuklalığını ve çapsızlığını açığa vurmuşlardı.

ç) AB ülkelerinin “İnsan Hakları” palavralarını, bir paçavra gibi yüzlerine çalmışlardı.

d) Arap İslam devletlerinin ve AKP Türkiyesinin, İsrail’le normalleşme gaflet ve hıyanetinin perde arkasına projektör tutmuşlardı.

e) Askeri yönden süper güç sanılan İsrail istihbaratının ve diğer hazırlıklarının fos çıktığını kanıtlamışlardı.

f) AKP Türkiyesinin de sahiplendiği “İbrahimiİttifak”a göre, İsrail’in; bağımsız bir Filistin değil, özellikle İsrail’e bağlı bir Filistin istediğini dünyaya göstermeyi başarmıştı.

g) Ukrayna’daki savaş suçları ve sivil hedeflere saldırıları nedeniyle Rusya lideri Putin hakkında; “yargılanmak üzere yakalama” kararı çıkartan BM ve Dünya İnsan Hakları örgütleri, Siyonist İsrail’e karşı niye suskun kaldıklarının(?!) asıl yanıtını vermiş oluyorlardı.

h) Ayrıca Hamas; ya insanlığın baş belası bu terörist İsrail’den kurtarılması ya da tüm dünyanın büyük bir felaketin kucağına atılacağı gerçeğini tüm dünyaya göstermiş oluyorlardı.