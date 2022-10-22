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Chp’li Bülbül: Vatandaş Çayını Şekersiz İçer Ama Çocuğunun Sütünü, Mamasını Kesemez!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Meclis’te yaptığı konuşmada şeker zammına ve süt fiyatlarına değinerek, “Vatandaş çayını şekersiz içmeye razı ama çocuğunun sütünden mamasından kesmeye razı değil” dedi.

Siyaset 22.10.2022, 14:52
Chp’li Bülbül: Vatandaş Çayını Şekersiz İçer Ama Çocuğunun Sütünü, Mamasını Kesemez!
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Meclis Genel Kurulu’nda süt ve şeker zamları ile ilgili konuşan CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Saray iktidarının yanlış politikalarından dolayı Türkiye şeker ve süt krizi yaşıyor dedi. “Yarın ekmeği bile ithal eder hale gelmek istemiyorsak, sözde değil özde yerli ve milli tarıma derhal dönülmelidir” uyarısında bulunan Bülbül konuşmasında şunları dile getirdi: “Son yapılan zamla birlikte; Şekerin kilosu 15 liradan 16 lira 20 kuruşa, 50 kiloluk çuval fiyatı ise 750 liradan 810 liraya yükseldi. Ulusal Süt Konseyi 1 Ekim’de 7 buçuk liraya yükseltilen çiğ süt tavsiye fiyatını 14 Ekim itibarıyla 8 buçuk liraya yükseltti. Vatandaş çayını şekersiz içmeye razı ama çocuğunun sütünden mamasından kesmeye razı değil. Saray iktidarının yanlışta ısrar ettiği politikalar yüzünden bugün Türkiye gibi bir ülkede şeker ve süt krizi yaşanıyor. Yok pahasına şeker fabrikalarını özelleştiren iktidar bugün yaşanan şeker krizinin baş sorumlusudur. Bugün süt inekleri kesime gidiyor, piyasada süt bulunamıyorsa Şeker pancarı ithal edilen ürün olup şeker karaborsa satılıyorsa saray iktidarının tarım politikası çökmüş demektir. Yarın ekmeği bile ithal eder hale gelmek istemiyorsak, sözde değil özde yerli ve milli tarıma derhal dönülmelidir.”

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