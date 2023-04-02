Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli olmuştu, şimdi gözler, ittifaklar ile siyasi partilerin yerlerine çevrildi. Bunun için 8 Nisan'da kura çekilecek.ANKARA (İGFA) - İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 8 Nisan'da belirlenecek.

Milletvekili seçimine girecek ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi ise 8 Nisan'da belli olacak.

Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

15 Nisan'da milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan'da da kesin aday listeleri duyurulacak.

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan tarihinde başlayacak.

Hatırlanacağı gibi, sıralamaları belli olan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da başlanacak.