2030 Gündemi’ni gerçekleştirmek için iş dünyasına yol gösteren programları hayata geçiren UN Global Compact, SKA Hedefi Hızlandırma Programının yeni dönemini başlatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Toplumun refahı ve gezegenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 2015 yılında 193 ülke tarafından kabul edildi.

2024 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu’na göre dünya, SKA’ların sadece yüzde17’sinde ilerleme kaydedebildi; yüzde 48’inde ilerleme zayıf ve yetersizken, SKA’ların yüzde 35’inde ilerleme ya durmuş ya da tersine dönmüş durumda. İlerlemeyi önemli ölçüde hızlandırmak ise acil, ölçeklenebilir ve çok paydaşlı çalışmalar gerektiriyor.

İş dünyası sahip olduğu kaynaklar, değer zinciri ve inovasyon kabiliyetiyle bu dönüşümün kapısını açabilir.

UN Global Compact’in SKA Hedefi Hızlandırma Programı (SDG Ambition Accelerator) ile şirketler iş modellerini, ürün ve hizmetlerini daha adil ve kapsayıcı hale getiriyor ve şirketlerinde dönüşümü başlatıyor. Dört ay süren bu program ile şirketler, iş stratejileriyle uyumlu ve daha iddialı SKA hedefleri belirleme konusunda destekleniyor.

Program boyunca katılımcılar şirket vizyonlarını SKA’larla uyumlu hale getiriyor.

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Sırbistan ve Yunanistan’da uygulanacak programa UN Global Compact Türkiye üye şirketleri 27 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabilir.