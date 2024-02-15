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Turizm Profesyonelleri Derneği SKAL Bursa’nın yeni yönetimi ilk ziyaretini Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan genel kurulu ile Turizm Profesyonelleri Derneği SKAL Bursa’da başkanlık görevini devralan Meltem Işık Mısırlıoğlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerine başladı.

İlk olarak Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’e ziyaret gerçekleşti. Mısırlıoğlu, ziyaretlerde derneğin faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken Bursa’nın turizm potansiyeli hakkında da istişarelerde bulunuldu. Heyette Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kuru, Ercan Tavşan ve Burak Beceren de hazır bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI BAŞTÜRK’TEN BURSA SKAL’A ZİYARET

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk yeni Bursa Skal Başkanı Meltem Işık Mısırlıoğlu’na Central Hotel’deki ofisinde ziyarette bulundu. Baştürk, ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın turizme büyük önem verdiğinin altını çizerek Büyükşehir Belediyesi’nin turizm profesyonelleri ve STK’ları ile yakın çalışma içerisinde bulunarak Bursa’da turizmin gelişmesini sağlamak istediklerini ifade etti. Mısırlıoğlu ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir ile ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde her türlü çabayı Bursa Skal yönetimi olarak göstereceklerini belirtti.