Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Skate Park Agresif Paten Yarışması düzenledi. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada ödüller sahiplerini bulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor aktiviteleriyle kente hareket katmaya devam ediyor. Büyükşehir, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu kapsamında bu kez Skate Park Agresif Paten Yarışması düzenledi.

Seka Park’ta gerçekleşen yarışlarda il dışından ve yurt dışından yaklaşık 150 sporcu katıldı. Ayrıca yarışmada uluslararası tanınmış sporcu Nick Lomax jüri olarak yer aldı. Lomax, yaptığı gösterilerle büyük alkış topladı. Gençlerin hız tutkusu heyecanına ortak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlerimiz heyecanlı sporlar yapmayı çok seviyor. Biz onların heyecanlarını gerçekleştirmeleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yüzlerini güldürüyoruz” dedi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Yarışmalar 4 ayrı kategoride (18 Yaş Altı (12-18 Yaş) Kadın - 18 Yaş Altı (12-18 Yaş) Erkek - 18 Yaş Üstü (18-40 Yaş) Kadın - 18 Yaş Üstü (18- 40 Yaş) Erkek) yapıldı. Puanlamalar sporcuların sergilediği hareketlerin zorluk düzeyine göre değerlendirildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

DERECEYE GİRENLER

KADINLAR KATEGORİSİ

1. İrem Keskin

2. Beyaz Nur Yıldız

3. Esra Yağmur Güleç

12-18 YAŞ KATEGORİSİ ERKEK

1. Efe Aydın

2. Doruk Evcimik

3. Yağız Bayrak

18 YAŞ VE ÜZERİ KATEGORİ ERKEK

1. Alperen Kürşat Aksu

2. Salih Cümşit

3. Caner Sap