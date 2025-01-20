Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ikili görüşmeler sonrasında anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Fico'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin millî marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Fico, merdivenlerde Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Fico, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/XVzzmsm1lV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 20, 2025

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de öncelikleri olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına başlanılması için önemli olduğunu vurguladı.

"Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarını hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dayanışmamızın bugün ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımız temelinde güçlenerek devam edeceğine inandığımı özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico onuruna resmî akşam yemeği verecek.