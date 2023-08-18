Bingöl’de 50 Sivil Toplum Kuruluşun ortak çatısı olan BİNSİDAP’ dan yapılan çağrıda SMA hastası Zümra Göğebakan bebek için, tüm platform bileşenleri ve STK’ların üyelerinden destek verilmesi istendi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - SMA teşhisi konulan Zümra bebek için 5 aydır insanüstü bir çaba harcayan ailesi çeşitli etkinlikler düzenleyip, kampanya başlattı. Kampanya neticesinde 13 milyon TL toplandı ama Zümra bebeğin 37 milyon TL’ye daha ihtiyacı var.

Babası mühendis olan ve Cengiz ile Kolin şirketlerinin işlerini yapan Zümra bebek için Cengiz holding hiçbir geri dönüş yapmazken, Kolin 20 bin TL’lik bir yardımda bulundu.

Malatya’daki depremden sonra Bingöl’e yerleşen ailenin ilk bebeği olan Zümra 16 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Henüz depremin etkisini atlatamayan aile kızlarının hastalığını öğrenince adeta yıkıldı. 5 aydır çalmadık kapı bırakmayan aile artık sürenin iyice kısaldığını ve çocuklarının ihtiyacı olan ilaca ulaşması için gereken paranın toplanması için tüm Bingöl halkını ve ülkeyi yardıma çağırdı.

Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu (BİNSİDSAP) ‘dan SMA Hastası Zümra Göğebakan bebek için ortak çağrı yapıldı bir aylık süresi kalan yavrumuza destek istenildi.

Sosyal medyadan da #zümrayanefesol hashtagi ile kampanya başlatılacak. Para gönderme imkanı olmayanların Zümra için paylaşım yapması ve sesini daha fazla kitlelere ulaştırması için yardımcı olmalarını isteyen baba Tayfur Göğebakan, “Rabbim kimseye dermansız dert vermesin. Bizim derdimizin dermanı var ama ulaşmak için maddi imkanımız yok. Kampanyayı başlatırken 34 milyon TL olan ilaç fiyatı dövizin yükselmesiyle bugün 50 milyon TL oldu. Tüm vicdan sahibi kardeşlerimize vatandaşlarımıza bir canın daha yaşaması için destekte bulunmalarını rica ediyorum” dedi.

Bu arada Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu (BİNSİDSAP) ‘dan SMA Hastası ZÜMRA Göğebakan bebek için ortak çağrıda yapıldı bir aylık süresi kalan yavrumuza destek istenildi

Ortak çağrıda SMA hastası Zümra Göğebakan bebek için tüm platform bileşenleri ve STK’ların üyelerinden destek verilmesi istenirken, Bingöl halkının ve STK'ların duyarlı davranması ve umut eli uzatması gerektiğine dikkat çekildi.

Zümra Bebek için bağış yapmak isteyenler aşağıdaki hesap numaralarına bağışta bulunmak için IBAN TR740001 0001 8375 0172 1450 13