Samsun’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kargılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Harun Topaloğlu’nu (59) 4 gündür görmeyen komşuları evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca tek katlı evin penceresinden içeri bakan komşular evin içinde hareketsiz olarak yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pencere camı kırılarak eve girildi ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Harun Topaloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yoğun halde is ve duman kokusu tespit edilirken, sobanın üzerinde dumanın geri basmasından dolayı kül bulunması dikkat çekti. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Topaloğlu’nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.