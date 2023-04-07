Zonguldak Ereğli ilçesinde, sobaya attığı jelin patlaması sonucu yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hasbeyler köyünden Gülsüm ve Recep Ergenekon’un kızları Semra Ergenekon Tikici yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, evinde sobaya yakmak için jel attı. Jelin bittiğini düşünen Ergenekon, sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı. Bütün vücudu yanan Ergenekon için yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen ekipler ağır yaralanan genç kadını Ankara’da bulunan bir hastaneye sevk etti. Burada yaklaşık 1 ay tedavi gören Ergenekon yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semra Ergenekon Tikici’nin cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Hasbeyler köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.