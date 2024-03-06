Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, doğal gaz alanındaki faaliyetlerini giderek genişleterek, Bursa ve Kayseri gibi önemli sanayi şehirlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - 2019 yılında başlayan doğal gaz iş birimi faaliyetleri kapsamında, Bursagaz ve Kayserigaz grup şirketleri aracılığıyla doğal gaz dağıtımı, toptan satışı ve ticaretini gerçekleştiriyor.

GAZBİR’in (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği) açıkladığı verilere göre; 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 84’ünün doğal gaza erişim imkânı bulunuyor ve son 10 yıllık dönemde her yıl ortalama 1 milyon civarında yeni abone sisteme dahil oluyor. SOCAR Türkiye, Bursa ve Kayseri'de dört yılda toplamda yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yaparken bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon aboneye ulaştı.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, doğal gazı geniş kitlelere ulaştırmanın yanı sıra güvenli ve sürekli bir şekilde arzının sağlanması da çok önemli olduğunu vurgularken hizmet verdiği Bursa ve Kayseri illerindeki lisans sınırlarında nüfusun yaklaşık yüzde 94'üü doğal gaz hizmetine ulaşma imkânı bulunduğuna dikkat çekti.

Bursagaz ve Kayserigaz ile birlikte 2024 yılsonu itibarıyla 14 bin 770 kilometreyi bulacağını öngördüklerini ifade eden İbrahimov, "Bursa’da 2024 yılı için planladığımız bölgesel yatırımlarımızı yılın başında yaptığımız güncellemelerle kilometre bazında yüzde 80 artırdık. Bölgesel yeni ek yatırımlarımızla şehrin hava kalitesine sağlayacağımız pozitif katkıyla birlikte daha çok kullanıcı doğalgaz konforu ile buluşacak. Ayrıca bu ek yatırımlarımızla operasyonel olarak beraber çalıştığımız paydaşlarımızın ve çözüm ortaklarımızın kapasitesini ve istihdamını artıracak ve böylece tedarik ve paydaş zincirimizdeki tüm halkalara ve ekonomiye olumlu yönde fayda sağlayacağız" diye konuştu.

Ayrıca yeni yatırım bölgesindeki vatandaşlara işlem kolaylığı sağlamak adına hizmeti onlara ulaştırdıklarını kaydeden İbrahimov, "Abonelik başvurularının alınması için her hafta belirlenen günlerde müşteri temsilcisi arkadaşlarımız mahalle muhtarlık ofislerinde olacak. Bunun yanı sıra dijitalleşmeye odaklanarak önemli çalışmaları hayata geçirmiş bir şirket olarak, “Ofissiz hizmet” anlayışıyla uzun zamandır müşterilerimize merkezlerimize gelmeden bir telefon ile işlemlerini yapabilme kolaylığı sağlıyoruz." dedi.

