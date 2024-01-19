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Mardin'de son günlerde artış gösteren trafik kazalarına tepki gösteren Mardin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği Mardin Şube Başkanı ortak bir açıklama yaparak çevre yolunun en kısa zamanda yapılmasını istedi. ŞEHMUS EDİS (MARDİN İGFA) - Mardin Şoförler Odası Başkanı Mehmet Nasır Öztap, son dönemde yaşanan kazaların ardından basın açıklamasında bulundu.

Öztap, Mardin'de kireç, boru ve çimento fabrikalarının yanı sıra Habur'a bağlanan yol olduğu için çevre yolunun şart olduğunu vurguladı.

Çevre yolu olmazsa devamlı Mardin içerisinde ve çevresinde kazaların devam edeceğine değinen Öztap, "Bu kazalar da genelde büyük araçlar sebep oluyor. Acilen bir çevre yolu Mardin'e şarttır. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir an evvel Mardin çevre yoluna kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Öztap, Alternatif Türkmen yolunun tır, otobüs ve kamyonların için uygun olmadığını, küçük araçlar için bir alternatif olabileceğini söyledi.

Güneydoğu Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Muhsin Kaya, ise yaptığı açıklamada, "Güneydoğu'nun üçgeni olan Mardin, Mardin'den haburu bağlayan Midyat Batman Diyarbakır ve bunların ortak bir yolu olduğunu ve Mardin merkezinde tek bir giriş yolumuz var o da şehir içinde geçişler sağlanıyor. Çevre yolumuz olmadığından dolayı şehir içi yolları kullanılmakta bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Günlük 2-3 kaza hatta 4 kaza bile meydana geliyor. Bu nedenle iki çevre yolu ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve uzun yıllardır defalarca bunu yetkililere ilettik. Hala cevap alamadık el atılmadı. Sözde yeni yapılan bir çevre yolu var. O çevre yolu görünmemektedir. Herhangi bir ağır tonajlı araçlar kullanılmaktadir. Bunu tekrar gözden geçirmeli ve el atılmalı."dedi