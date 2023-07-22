Kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için eğitim çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şoförlerine yönelik “Psikolojik Destek” eğitimi düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için eğitim çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi işbirliği ile şoförlere yönelik “Psikolojik Destek” eğitimi verdi. Şoförlerinin daha sağlıklı ve konforlu çalışarak verimlerini artırmayı amaçlayan eğitim Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’de düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Psikiyatrist Burcu Gül, Psikiyatrist Gamze Tuğral ve Ulaşım AŞ şoförleri katıldı. Gökoğlan programın açılış konuşmasında Ulaşım AŞ şoförlerine her anlamda destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, sağlıklı bir bireyin sadece fiziksel açıdan değil, ruhsal anlamda da profesyonel bir destek ile daha mutlu ve sağlıklı olunabileceğini anlattı. Şoförlerin kent trafiği içerisinde ve otobüslerde yoğun ve stresli bir çalışma süreci geçirdiğini ifade eden Gökoğlan, eğitim çalışmalarının düzenli bir şekilde sürdürüleceğini belirterek eğitimin başarılı geçmesini diledi.

Psikiyatrist Burcu Gül ve Psikiyatrist Gamze Tuğral Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoför ve personeline yönelik stres yönetimi, depresyon, tükenmişlik sendromu ve etkili iletişim konularında sunum gerçekleştirdi. Toplu ulaşımda özellikle şoförlerin karşılaştığı trafik, ikili ilişkiler ve kişisel iletişim konularının üzerinde detaylı anlatım gerçekleştirildi.