Sofraların Ramazan konuğu hurmanın faydaları saymakla bitmiyor! Aslında ilk yazımda başka bir şey yazmak istedim ama Ramazan Ayı'na hitaben olsun istedim.

Ülkemizde başta Antalya olmak üzere sadece Akdeniz bölgesinde yetişen hurmanın faydalarını biliyor muydunuz?

Bugün her derde deva olan bu sihirli meyveyi ele alalım istedim.

Birkaç yıl öncesine kadar sadece Ramazan ayında tükettiğimiz hurmanın tüketimi her geçen gün artıyor.

Öyle ki sadece Ramazan ayında tüketilen bu meyve, şimdilerde birçok sağlıklı beslenme düzenine konuk olmuş durumda.

Tazesinin 100 gramında yaklaşık 157 kalori, kurusunun 100 gramında ise 300’den fazla kalori olduğunu belirtip, hurmanın sağlığa olan müthiş faydalarına gelin birlikte göz atalım.

İlk başta söylemek gerekir ki hurma, içerdiği zengin liflerle doyurucu olmasının yanı sıra içindeki vitamin ve mineraller ile adete şifa dağıtıyor.

Başta şeker, protein ve birçok farklı yağ içeren bu zengin besin; A, B1, B2, C vitamininin yanında 16 farklı minerali barındırıyor.

Bu besin, vücudu temizleme, bağışıklığı güçlendirme özelliğine sahip.

Bunların yanında kan şekerini düzenlemesi sayesinde diyabet riskini azaltıyor.

Damar sertliğini önleyip kolesterolü de düşürüyor. Böylelikle tansiyonu düzenlemeye yardımcı oluyor.

Günlük tüketilen 2-3 hurma, hafıza gelişimi için de oldukça faydalı.

Özellikle bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimi için günlük beslenmelerine katılması önem taşıyor.

Sadece bunlar da değil; saç, göz, cilt ve kemik sağlığı için de yapıcı rolü bulunuyor.

Devamlı tüketilmesi enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korunmayı sağlıyor.

Stres karşıtı özelliği bulunan hurmanın kanser gibi ciddi rahatsızlıklara karşı da koruyucu özelliğinin olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş.

Özellikle kolon, rahim ve göğüs kanserini önlediği biliniyor.

Tüm bunlardan ötürü hurmayı sadece Ramazan sofralarında değil, yılın 12 ayında sofralardan eksik etmemek gerekmez mi sizce de? Bu açıdan hurmayı günlük beslenmenize dahil etmek için tek bir şeyi bekleyebilirsiniz.

O da bir beslenme uzmanına danışmak.

Çünkü hurmayı tüketme miktarı, kalori ihtiyacına ve sağlık koşullarına göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Sonrasında eminim, hurma sizin de baş tacınız olacak.

Herkese hayırlı Ramazanlar!

