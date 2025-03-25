Cumhurbaşkanı Kararı ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik yapıldı. Sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.ANKARA (İGFA) - Vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşımına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

Destekleem ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karara Değişiklik yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talebin de etkisiyle yukarı yönlü fiyat hareketliliğin devam ettiğinin gözlendiğine dikkat çekildi.

Bakanlık, vatandaşların ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarının kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltidiğinin altı çizildiği açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarla güçlü iş birliği ve koordineli çalışmanın sürdürüleceği kaydedildi.