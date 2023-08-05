Bursa Büyükşehir Belediyesi, güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan’ı Demirci Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla andı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yağlı güreşten cirite, okçuluktan rahvana kadar tüm ata sporlarının yaşatılması için farklı etkinliklere imza atıyor. Bursa’nın Demirci Mahallesi’nde 1786’da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte er meydanında anılacak. Adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan adına 1966’dan 1978 yılına kadar aralıksız 12 kez yapılan, 13’üncüsü de son kez 1993 yılında gerçekleştirilen güneşlerin 14’üncüsü, 29 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı.

Binlerce yağlı güreş tutkununu bir araya getiren Softaoğlu Mehmed Pehlivan güreşlerinin 15’incisi yine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 05-06 Ağustos tarihlerinde Yunuseli Havaalanı’nda yapılacak. Yaklaşık 1600 pehlivanın katılacağı dev organizasyon öncesi Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Demirci Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Softaoğlu Mehmed Pehlivan’ı anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın torunu İbrahim Künhan, Güreş Ağası Zeki Acar, Demirci Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcuları ve mahalle sakinleri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın geçmişte tarihe damga vurmuş değerleri ve isimleri olduğunu söyledi. Tarihi ve kültürel derinliği olan Bursa'nın önemli isimlerinden birinin de Softaoğlu Mehmet Pehlivan olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bildiğiniz gibi Mehmet Pehlivan bizatihi Bursa ikametgahlı. Sarayın Başpehlivanlığına kadar yükselmiş, çok kıymetli bir büyüğümüz. Önemli başarılar elde etmiş, dünya şampiyonu olmuş. Dönemin padişahı tarafından defalarca taltif edilmiş. Atıcılar Güreş Tekkesi’nde yetişmiş bir büyüğümüz. Bu organizasyon otuz yıl öncesine kadar yapılıyormuş. Fakat daha sonra bırakılmış. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. O kadar iddialı bir organizasyon oldu ki binlerce güreş sever katıldı. Bu yıl Yunuseli Havalimanı içerisinde çok güzel bir organizasyon yapacağız. Bugün de kabri başında bir anma töreni gerçekleştirdik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. İnşallah onun gibi pehlivanlar Bursa'mızda, ülkemizde yetişir. Biz de onların başarılarıyla kıvanırız. Bu vesileyle tüm güreş severleri cumartesi ve pazar günü yapılacak ve Türkiye'nin önemli pehlivanlarını ağırlayacak, Softaoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerine bekliyoruz” dedi.

Softaoğlu Mehmet Pehlivan’ın torunu İbrahim Künhan da bu güreşleri bir dönem kendileri yapmaya çalıştıklarını ancak yürütemediklerini belirterek, “Ama sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu tekrar meydana çıkardı. Allah kendisinden razı olsun” dedi.