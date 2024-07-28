Redd'in 20. yıl kutlamaları kapsamında Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen "Softcore" konser serisinin ilk gecesi, hayranlar ve müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) -Besteci ve caz sanatçısı Selen Gülün'ün Redd şarkılarını yeniden düzenlediği bu özel gecede, dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

Gecede, Redd'e sahnede Aycan Küçüközkan, Gökhan Şahin Alpay, Barış Kerem Bahar ve Gülyar Balcı eşlik etti. Özellikle Birsen Tezer, Jehan Barbur ve Selen Gülün'ün sahneye çıkması, seyircilerden büyük alkış aldı. Selen Gülün'ün yeni düzenlemeleriyle Redd şarkıları, dinleyicilere yepyeni bir müzikal deneyim sunarken, Redd hayranları grup üyeleriyle birlikte bu özel anları coşkuyla kutladı.

Redd'in 20 yıllık müzik yolculuğunu kutlamak için düzenlenen bu özel konser serisi, hem performansları hem de atmosferiyle izleyiciler üzerinde büyük bir etki yarattı. Seyirciler, bu özel düzenlemeler ve enerjik performanslarla coşarken, sahnede yaşanan uyum ve tutkuyu büyük bir hayranlıkla izledi. Gecede, Redd ve konuk sanatçılar, sahne enerjileri ve müzikal uyumlarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.