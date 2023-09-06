Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gençlik Masası(SOGEM) üyesi gençler Bodrum ve Milas’ta tarih turu gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gençlik Masası (SOGEM), Muğla il genelinde ikamet etmekte olan 18–30 yaş arası gençlere yönelik gençlik faaliyetlerine devam ediyor.

Sosyal Gençlik Masası üyeleri eğitim, spor, sağlık, müzik, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler planlayarak, gençlerin bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmakla birlikte gençler arasında “Gönüllülük Ağı’ oluşturuyor. Bu güne kadar birçok faaliyet gerçekleştiren SOGEM üyeleri Bodrum ve Milas’ta tarih turu gerçekleştirdi. Gençler Milas’ta Baltalı Kapı, Çöllüoğlu Hanı, Bodrum’da Yel Değirmenleri, Turgutreis Yat Limanı, Şevket Sabancı Parkını ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren (SOGEM)Sosyal Gençlik Masasına üye olmak isteyen genceler başvurularını sogem.mugla.bel.tr adresine başvuruda bulunabilir.