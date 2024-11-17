Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli “Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi” ile 81 ilde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, SoGreen Projesi kapsamında Dünya Bankası’ndan sağladığı 400 milyon Dolarlık finansmanın detayları belli oldu.

Proje ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdikleri 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Proje'nin 81 ilde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lerimize yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 26 Kalkınma Ajansı eliyle yürütecekleri proje ile yeni istihdam alanları oluşturacağını kaydetti.

YENİ İŞ VE İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Türkiye'de sosyal refaha büyük katkı sunacaklarını belirten Bakan Kacır, söz konusu sağlanan finansman ile KOBİ'lere faizsiz finansman desteği, mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliklerine hızlandırıcı hibe desteği, kadın ve genç girişimciye kuluçka hibe desteği, istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projelerine hibe desteği verileceğini söyledi.

Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi ile 81 ilimizde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lerimize yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz. ♻️#YerelKalkınmaHamlesi… pic.twitter.com/xekTsk9caf— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 16, 2024

7 yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, birlikler ve kooperatifler gibi yeşil dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel grupların ve emek yoğun sektörlerin sürdürülebilir istihdam yaratan ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projelerin destekleneceğini ifade eden Bakan Kacır, "KOBİ’lere geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. Sürdürebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında ölçeklenme potansiyeli yüksek inovasyon temelli girişimler için ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka desteği verilecek. Ayrıca istihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek için yerel, kapsayıcı, yeşil ve yenilikçi altyapı yatırımları yapılacak" dedi.

KALKINMA AJANSLARI ELİYLE YÜRÜTÜLECEK

Her bölgede kalkınma ajansları tarafından hazırlanacak “Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi” ile tespit edilecek alanlarda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı yerel potansiyellere odaklanan projelerle; bin 810 KOBİ'ye toplam 179,6 milyon Dolar faizsiz finansman desteği, bin 150 mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine toplam 16 milyon Dolar hızlandırıcı hibe desteği, 2 bin kadın ve genç girişimciye toplam 16 milyon Dolar kuluçka hibe desteği, 175 istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projesine toplam 172,6 milyon Dolar hibe desteği sağlanacak.