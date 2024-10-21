Son günlerde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hastanelere başvuru sayısı arttı. Uzmanlar gribal enfeksiyonlara karşı uyardı.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Ekim ayının başı itibariyle Türkiye’de hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Son günlerde ise yurt genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bazı meteoroloji bölge müdürlükleri ve valilikler soğuk havalara karşı uyarılarda bulunurken, don riskine karşı önlem alma çağrısında da bulundu.

Öte yandan uzman hekimler de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hastanelere başvuru sayılarında ciddi bir yükselme olduğunu kaydederek gribal enfeksiyona karşı vatandaşları uyardı.

Kış aylarında hastanelerin en fazla şikayet aldıkları konuların başında gribal enfeksiyonların geldiğini belirten uzmanlar; eklem ve kas ağrıları, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, balgam, göğüs ağrısı, yüksek ateş ve ishal gibi semptomların gribal enfeksiyonların olası belirtileri olduğunu hatırlattı.

Bu belirtilerin en az ikisinin görüldüğü vatandaşların önce aile sağlığı merkezlerine başvurmalarını tavsiye eden uzmanlar, aile hekiminin yönlendirmesi halinde hastanelere başvurulması gerektiğini belirtti.

Kış aylarında gribal enfeksiyonlara yakalanmamak için C vitamini tüketiminin makul düzeyde artırılması gerektiğini ifade eden uzmanlar vatandaşlara biber, limon, portakal ve mandalina gibi ürünleri daha fazla tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan su ve sıvı tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden uzmanlar günde en az iki litre su içilmesi gerektiğini hatırlatırken bunun yanında ıhlamur, papatya, yeşilçay, adaçayı ve kuşburnu gibi bitki çaylarının da tüketilmesini önerdi.

Uzmanlar ayrıca ortam sıcaklığı ile vücut sıcaklığı arasındaki dengenin de önemli olduğuna dikkat çekerek, dışarıdaki hava ile içerideki hava arasında 8 ila 10 dereceden fazla fark olmaması gerektiğini ifade etti. Oda sıcaklığını çok fazla artırmak yerine daha kalın kıyafetler tercih edilmesini öneren uzmanlar, dışarıya çıkarken de güneşe ve açık havaya aldanmamaları gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.