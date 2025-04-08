Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15°C altına düşecek. Batı, kuzey ve doğu bölgelerinde yağışlar etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye, soğuk bir hava dalgasının etkisi altında olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15°C altına düşecek.

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde ise İstanbul, Bursa ve Edirne’de hava parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Kuzeydoğu yönünden esen rüzgarın, batı kıyılarında zaman zaman hızını artırarak fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Erzurum ve Sivas’ta karlı olacak. Güneyde ise Adana ve Mersin’de hafif sağanak geçişleri görülebilir.

Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının özellikle iç ve yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bugün Türkiye genelinde hissedilen soğuk havanın, hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.