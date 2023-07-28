Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Atatürk Caddesi ve Orhangazi Caddesi’nde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bölgeye toplam bin 200 metre kanalizasyon şebeke imalatı kazandırdı. Tamamlanan altyapı çalışmaları sayesinde bölgenin evsel atık suları güvenle arıtma tesisine taşınacak.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 4 bin 823 kilometrekare alanda yürüttüğü altyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Son olarak Söğütlü ilçesinde başlatılan yeni proje kapsamında Atatürk Caddesi’ne 500 metre, Orhangazi Caddesi’ne ise 700 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke imalatı yapıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin eşsiz doğasını korumak için evsel atıksu kayıp ve kaçaklarının önüne geçiyoruz. Atıksuların çevreye karışmaması için ihtiyaç duyulan noktalarda hat yenilemesi yapılırken aynı zamanda yeni hat imalatları da şehrin muhtelif noktalarında sürdürülüyor. Toplam uzunluğu bin 200 metre olan hat imalatı sayesinde Söğütlü’de iki bölgemizin atıksu sorununu çözüme kavuşturduk. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınan evsel atıksular son teknoloji atıksu arıtma tesisimizde arıtıldıktan sonra yeniden doğaya deşarj edilecek” ifadelerinde bulunuldu.