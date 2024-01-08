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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kaybolan vatandaşın bulunması sonrası “Jandarmamızın şefkat ve merhameti yine göğsümüzü kabarttı” açıklamasını yaparken Vali Aygöl sosyal medya hesaplarından Jandarma komutanın üşüyen vatandaşa montunu verirken çekilmiş fotoğrafı paylaştı.

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Sakarya'nın en gözde sosyal alanı... 250 bine yakın misafir giriş yaptı

Bölgede arama çalışması yapan Jandarma Tim komutanı soğuk havada üşüyen N. Y. ‘ye üzerindeki parkasını verirken, Jandarma ekipleri tarafından bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki ormanlık alanda mantar toplarken akşam saati kaybolan genci Jandarma Timleri buldu. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Söğüt’ün Tuzaklı köyü kırsalında mantar toplarken ormanlık alanda dün saat 18:00 civarı kaybolan N. Y. için Jandarma Timleri seferber olurken, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu N.Y. arazide bulundu.

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