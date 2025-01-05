Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Sokak Hayvanları Gönüllüleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Veteriner İşleri Sorumlusu Hasan Sağlamer, “Sokak hayvanları konusunda el birliğiyle önemli işleri imza atacak ve Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in desteğiyle bu konuda adından söz ettiren bir Belediye haline geleceğiz” dedi.

ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çağrı ile Sokak Hayvanları Gönüllüleri Toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Veteriner İşleri Sorumlusu Hasan Sağlamer, Belediye Meclis Üyeleri ve sokak hayvanları gönüllüleri katıldı.

KISIRLAŞTIRMA SEFERBELİĞİ YAPILACAK

Alanya tarihinde ilk olan toplantıda, sokak hayvanları ile ilgili sorunlar ve önümüzdeki süreçte çizilecek yol haritası belirlendi. Mahalle aralarında birbirinden bağımsız besleme yapan insanlar, toplantıda hem birbiriyle hem de Veteriner İşleri Müdürlüğü ile tanışma fırsatı buldu. Veteriner İşleri Sorumlusu Hasan Sağlamer, “Sokak Hayvanları ile ilgili hep birlikte hareket etmeliyiz düşüncesiyle böyle bir toplantı organize ettik. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik bir hayvansever olarak yanımızda olduğunu söyledi ve selamlarını iletti. Kendisi sizlerin de katılımıyla atılacak her türlü adıma destek vereceğini belirtti. Alanya’daki sokak hayvanları konusunda yapılacak ilk işimiz bir kısırlaştırma seferberliği olacak. Belediyemiz ve siz değerli gönüllüler ile birlikte büyük bir kısırlaştırma seferberliği gerçekleştireceğiz. Bu konuda hepinizin desteğini bekliyoruz” dedi.

“DOMUZ KAPANLARI VE BALIK OLTALARI BÜYÜK BİR SORUN”

Gönüllülerin de söz aldığı ve karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda sokak hayvanlarının yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirten Sağlamer, “Can dostlarımız için hepinizin büyük fedakârlıklarla mücadele ettiğini biliyorum. Sokak hayvanlarımızın sorunlarını ve yapılması gerekenlerle ilgili sizlerin düşüncesi çok değerli. Hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde ne yapacağımıza hep birlikte karar vereceğiz. Domuz kapanları ve balık oltaları nedeniyle birçok sokak hayvanı yaralanabiliyor. Öncelikli işlerimizden birisi bu sorunu çözmek olacak. Hem Belediyemiz hem de siz gönüllüler bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz” şeklinde konuştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün mevcut durumu ve gelecek hedeflerinden bahsedilen toplantının önümüzdeki süreçte düzenli olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Sokak hayvanları gönüllüleri de ilk kez Alanya Belediyesi tarafından sokak hayvanları konusunda kendi görüşlerinin dikkate alındığını kaydederek, toplantı için teşekkür ettiler.