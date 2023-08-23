Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kentin değerini yükseltecek ve ilçenin geleceğinde büyük ihtiyaçlara yanıt verecek projeleri ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, can dostlarımız için de düğmeye basmıştı.

Canlı odaklı hizmet anlayışıyla sokak hayvanlarına sahip çıkan Çayırova Belediyesi’nin sevimli dostlarımız için hayata geçirdiği, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesi’nde sona yaklaşılıyor. İnşaatı tamamlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde, canlı dostlarımız için her şey düşünüldü. Çevre düzenleme ve iç tefrişat çalışmalarının ardından ilçenin hizmetine sunulacak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, tam bir kompleks olarak inşa edildi. Bununla birlikte Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin hemen yanı başında bulunan Doğal Yaşam Alanı da can dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılıyor.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

İnşaatı tamamlanan ve çevre düzenlemesi ile iç tefrişat işlerinin bitmesiyle açılacak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi tam bir kompleks olarak inşa edildi. Can dostlarımız için her şeyin düşünüldüğü Rehabilitasyon Merkezi’nde; sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alacak. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanlarının da rehabilite edileceği merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak.