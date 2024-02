Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son zamanlarda medyada gündeme gelen görüntüler, sokak hayvanlarını tartışma konusu yapmaya devam ediyor. Peki sokak hayvanları için bireysel olarak neler yapılabilir?Ahmet GÜNAY - Sergen DURAK / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sokak hayvanları, medyaya yansıyan görüntülerle sık sık gündem olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Herkes Duysun muhabirine konuşan Veteriner Hekim Gökhan Önder Keser, sokak hayvanları hususunda izlenebilecek yollara değindi.

‘’ÜCRET DURUMU NEDİR?’’

Hayvan hastalıkları için özel kliniklerdeki ücret durumuna değinen Dr .Keser, “Normalde sokak hayvanlarının bakımını ve güvenliğini sağlayan birim, belediyelerin veteriner işleri müdürlükleridir. Normalde vatandaş, sokakta bir hayvanı bulup onlara götürdüğünde bu işlemler ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Fakat bunun yanında özel kliniklere veya hayvan hastanelerine götürdüğünüz zaman bir ücret oluyor tabii. Benim tanıdığım birçok hekim zaruri ve acil durumlarda zaten herhangi bir ücret talep etmiyor, bu tamamen hekim insiyatifine kalmış bir durum. Ücret alan bir yer olabilir aynı zamanda, talep eden de olabilir. Bu tamamen normal karşılanması gereken bir durumdur.’’ dedi.

‘’KAPI ÖNLERİNE NE KOYULMALI?’’

Sokak hayvanlarına karşı art niyetli ve öldürmeye yönelik eylemlerden de bahseden Keser, “Sütle ilgili aslında zehirlenme gibi bir durum söz konusu olamaz. Sadece diyebileceğimiz tek şey fazla tüketimde mide-bağırsak sistemini bozma gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Öte yandan art niyetli insanların koyduğu et, salam, sosis ve zarar verebilecek ilaçlı ürünler hayvanı öldürmek amaçlı olduğu için hayvan zehirlenebilir. Et veyahut türevi ürünlerin zarar vereceğini düşünmüyoruz tabii ki ama dediğimiz gibi art niyetli insanların burada hayvanı öldürmek amaçlı en çok kullandıkları ürünlerin başında geliyor. Aynı zamanda tavuk eti ve bahsettiğimiz gibi kırmızı et, çürüyebilen gıdalar arasında yer aldığı için en fazla hayvanın mide bağırsak sistemini zedeler, hayati tehlike arz edecek bir durum söz konusu değildir.’’ ifadelerini kullandı.