İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik bir süredir sürdürdüğü Narkoçelik operasyonlarının 46'ncısı bu kez 14 ilde düzenlendi. 2,3 ton uyuşturucu madde ile on binlerce kök kenevir ve uyuşturucu hap ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 14 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-46 Operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 14 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 ton 3 kilogram Uyuşturucu Madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök keneveri ve kök skunk ile 68 bin 737 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında 67 şüphelinin zehir taciri ve sokak satıcısı olarak gözaltına alındığı, adli işlemler sonrasında 42'sinin tutuklandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Uyuşturucunun mücadele alanlarının başında geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyu ‘’Küresel bir felaket’’ olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1853688026876281289