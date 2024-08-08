İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik eylem planı hazırlıklarını sürdürüyor. “Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı'' kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindi. Sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda salona giren bir kedi ise katılımcılar tarafından sevgiyle karşılandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik temel değeri “yaşam hakkı” olan ve “tek sağlık” anlayışını benimseyen Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı’nın hazırlıklarını sürdürüyor. Ortak akılla yürütülen süreçte geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın moderatörlüğünde ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile başlayan paydaş toplantılarının ikincisi sivil toplum kuruluşları ile yapıldı. Kültürpark 4 No’lu Hol’deki Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin ve Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de katıldı. Toplantıyı izleyenler arasında bir sokak kedisi de vardı. Salona giren sevimli kedi toplantıya neşe kattı.

“Katkılarınız çok değerli” Sokak hayvanlarına yönelik hizmet veren sivil toplum örgütlerinin görüş ve taleplerinin alındığı toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, eylem planına destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına ve hayvanseverlere teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Okyay, “Birlikte olmamız, birbirimize güven duymamız son derece önemli. Bugün her bir hayvanseverin her bir sivil toplum kuruluşunun bizler için önerileri çok değerli. Süreci bütün paydaşlarla yöneteceğiz. Hem hayvanların sağlıksız ortamda yaşamasını hem de insanların bu konuda sorunlarla karşılaşmasını azaltmak zorundayız. Eylem planımız sizlerin katkılarıyla şekillenecek” dedi.

Kaynak: igf