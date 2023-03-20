Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Dekanı, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, terk edilmiş ve bakımsız halde bulunan Milli Mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe’nin konağına dikkat çekerek, konağın kamulaştırılarak ülkeye kazandırılması gerektiğini belirtti.

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı İğdecik Köyü’nde bulunan ve Aydınlı Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe’nin karargah olarak kullandığı bilinen tarihi konak, bakımsızlığı ile görenlerin yüreğini sızlatıyor. Geçtiğimiz gün Gönen ilçesinde gerçekleştirilen Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim Etkinlikleri çerçevesinde ilçeye giden ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, toplantı sonrasında ziyaret edilen Demir Mehmet Efe Konağı’nın bakımsızlığına dikkat çekti.

Milli Mücadele döneminde Demirci Efe’nin 7 ay karargah olarak da kullandığı bilinen tarihi konağın hem tarihi ve kültürel değeri açısından hem de bezemeleri ile geleneksel Batı Anadolu evlerini yansıtması sebebiyle kamulaştırılarak, ülkeye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Akkoyun; “Demirci Mehmet Efe’nin, Aydın, Milli Mücadele ve Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa için önemi iyi bilinmektedir” dedi.

“Mimari değerler arasına kazandırılmalı”

Demirci Efe Konağı’nın günümüzde oldukça harap durumda olduğunu ifade eden Akkoyun; “Söke’mizde başlayan Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim etkinliklerinin hem akademi hem de kolluk kuvvetleri işbirliği yanı sıra Türkiye açısından sosyo-kültürel konuları mahallinde gözlemleme ve dikkat fırsatı vermektedir. Yakın geçmişte İskilip’te Adnan Menderes Dönemi açılan sanayi kuruluşları ve fabrikalar, en son Çanakkale Zaferinin yıldönümünde Gönen’deki Demirci Mehmet Efe Karargahı değerlendirmeleriyle açıklamaları akademi-toplum birlikteliğinin önemini bir kere daha hatırlatmıştır. Demirci Mehmet Efe’nin Aydın, Milli Mücadele ve Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa için önemi de zaten iyi bilinmektedir. Milli Mücadele yıllarında Demirci Mehmet Efe 1920 yılında yedi ay süreyle Isparta ili Gönen İlçesi İğdecik Köyünde bulunan konakta ikamet etmiştir. Bu binayı karargah binası olarak kullanmıştır. Bir dönemin tarihine tanıklık etmiş olan konak günümüze değin ayakta kalmayı başarmıştır. Ayrıca konak, tarihi değerinin dışında mimari anlayışı ve gösterişli süslemeleri ile Geleneksel Isparta Evleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak günümüzde oldukça harap durumdadır. Tarihi açıdan önem arz eden Demirci Mehmet Efe Konağı olarak bilinen tarihi yapının mimari açıdan incelenmesi, belgelenmesi ve kentin mimari değerleri arasına kazandırılması gerekmektedir. Farkındalık sağlayan nice etkinlikler diliyorum” dedi.