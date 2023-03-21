Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışma başlattı. Akçakonak Mahallesi’nde bir şahsa ait ruhsatsız işyerinde yapılan aramada, 80 det bandrolsüz kaçak sigara, bin 200 Adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 750 adet sigara sarma kağıdı, 2 bin 760 adet bandrolsüz sigara filtre pamuğu ele geçirilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.